Дизайн информационного ресурса

Нужно сделать мелкие доработки в дизайне на сайте http://fishingday.org 1 - Убрать обводку звездочек, пример в прикрепленном файле 2 - адаптивное меню на меленьких экранах должно быть по умолчанию закрыто, пример в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется: создание адаптивного дизайна для информационного ресурса (главная страница + 2 внутренних) по примеру http://warspot.ru/
Стилистика: дизайн должен быть полноэкранным, без полей, минималистичным, в стиле hi-tech.
https://themeforest.net/item/sundak-blog-and-magazine-theme/9725940 - неплохой пример дизайна.
https://themeforest.net/item/grid312-professional-blog-wordpress-theme/13692743?_ga=1.67896722.2023810310.1466881642 - удачная сетка материалов, без пробелов и с крутой анимацией.
https://themeforest.net/item/super-grid-fullscreen-gridbased-portfolioblog/4097521?_ga=1.163335743.2023810310.1466881642 - здесь тоже сетка очень неплохо придумана, чистая и простая.
https://themify.me/demo/#theme=event - отлично сделана кнопка Share, простые линии, интересное решение.
http://yootheme.com/blog/2016/01/04/avanti-theme - хорошая цветовая гамма и общая стилистика
https://yootheme.com/blog/2015/09/01/sun-theme (в черно-белом последнем варианте) тоже самое, цветовая гамма и общая стилистика.
Предпочитаемые цвета: серый, белый, черный, красный, по другим - согласовывать.
Шрифты: Roboto, Roboto condensed, Open Sans, в общем всё тонкое и современное.
1) Главная страница
Основа http://warspot.ru/ , только главное меню вверху, а не слева. Пустое место слева можно (?) попробовать занять блоком "самое обсуждаемое".
Контент https://yadi.sk/i/5DqOy5lGudyKR плакаты + текст.
-Нужен главный экран с материалами как у Варспота, на который должны выводится новости (600х1200) и статьи/цитаты (600х1200 или 1450х1000).
-Нужна новостная лента справа, на основе Варспота, можно чуть пошире/побольше текста.
-Нужна кнопка "поддержать" на видном месте, для доната и пр.
-Нужен футер, пример скидывал https://yadi.sk/i/OhYknid5udupE
-Нужна кнопка "загрузить ещё", бесконечную прокрутку вводить не будем из-за футера.
-Нужна кнопка поиска на главном меню сверху
-Нужен блок кнопок соцсетей на главном меню сверху и футере: VK, Facebook, Livejournal, Twitter
-Нужно качественное, не узкое и не маленькое, разворачивающееся 2х уровневое меню.
-Главное требование к сетке материалов: плакаты должны не должны быть слишком маленькими, то есть 3 колонки максимум. Желательно применить дизайн блоков, обязательно должна быть кнопка "поделиться/share" и иконка с комментариями, чтобы стимулировало читателей читать/комментировать.
2) Страница категории
Суть - сплошная сетка материалов
Контент https://yadi.sk/i/5DqOy5lGudyKR плакаты + текст.
3) Страница материала
Контент https://yadi.sk/i/5DqOy5lGudyKR плакаты + текст.
Взять за основу с Варспота http://warspot.ru/6970-boi-za-selo-tyoploe-iyul-43-go , шрифт тот же, заголовки те же. Нужно также окошко с автором, дата, "похожие посты", окошко комментирования, справа такое же боковое меню как у Варспота.
Дополнительно:
Примеры плакатов для облегчения работы и логотип:
https://www.dropbox.com/s/srdpcyycnss4wap/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.rar?dl=0
Оплата: 11100 руб, поэтапная.
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