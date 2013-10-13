Дизайн интернет-сервиса (портала)

Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке. По дизайну ...