Дизайн контент-слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка137 просмотров

Требуется слайдер, аналогичный как на www.kobor.ru/

Что включает в себя слайдер:

- дизайн самого слайдера

- подбор качественного клипарта под услуги:

1. Дизайн ресторанов

2. Проектирование.

3. Кредитование

4. Консалтинговые услуги

5. Образовательный центр

6. Выезд специалиста

7. Фирменный стиль

8. Сервисное обслуживание

Ширина слайдера в дизайне 770px.

Уровень исполнения аналогичный указанному на сайте. Слайдер должен иметь текстовое поле под услуги, форму поиска по сайту (аналогично примеру).

Тематика – ресторанный бизнес, оборудование для ресторанов и кафе.

Нужна по-настоящему качественная работа. Средние работы не подойдут.

Присылайте свои варианты, успешный исполнитель незамедлительно получит оплату за проект. Оплата Яндекс.Деньги или Webmoney. 1000 руб.!

14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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