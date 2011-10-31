Дизайн/верстка страницы

Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua Нужен новый фоновый рисунок для этого сайта. Образец того, что хотелось бы иметь, в прикрепленном файле. Т.е., небо и море постепенно переходящее в сплошной фон внизу. Там тока образец. За ...