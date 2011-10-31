Дизайн/верстка страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки197 просмотров

Необходимо сделать внутреннюю страницу Интернет магазина maer.ru с товарными тизерами.

Вместо товаров - http://www.maer.ru/e-store/new_otto/17688793/ необходимо отображение товарных предложений в виде блоков (пример - http://www.otto.ru/fashion/children )

14 лет назад
maer39
Янис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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