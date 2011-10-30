Изменить облик проекта о фотостоках Photostocks.ru

Требуется обновить сайт о фотобанках Photostocks.ru .

Как видно, в основном только шапку переделать нужно и низ, поэтому такой бюджет.

Шапку переделать в первую очередь, строки с продажей кредитов к фотостокам оставить (возможно, только поменять изображения платежных систем справа), низ страницы тоже переделать, все без флеш и вообще без какой-либо загрузки страницы. Основной упор должен быть на главную страницу, остальные в основном дублируются.

Немного подробнее об оплате сразу: возможно wm или яд, можно через сделку без риска.

Скидывайте ссылки на портфолио, будем связываться, в личку не пишите - не смотрим