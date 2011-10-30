Сделать шаблон для магазина на Virtuemart

Есть магазин футболок, нужно шаблон для него сделать. Особых требований не будет, есть каркас http://malyshop.ru/_tempjoom/ - вот это обернуть в красивую обёртку всё. По уровню, примерно как http://www.supermaika.ru/

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движок могу дать, если нужно.