Фоновое изображение для сайта

Есть сайт: www.orlovka-rest.com.ua

Нужен новый фоновый рисунок для этого сайта. Образец того, что хотелось бы иметь, в прикрепленном файле. Т.е., небо и море постепенно переходящее в сплошной фон внизу. Там тока образец. За основу можно брать и другой рисунок, какой Вы посчитаете нужным. Главное, чтобы сочеталось с дизайном сайта. Размер на Ваше усмотрение, но должно одинаково выглядеть на всех разрешениях от 1024 до 1920.