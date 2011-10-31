Необходимо сделать внутреннюю страницу Интернет магазина maer.ru с товарными тизерами. Вместо товаров - http://www.maer.ru/e-store/new_otto/17688793/ необходимо отображение товарных предложений в виде блоков (пример - http://www.otto.ru/fashion/children )
Дизайн сайта клининговой компании
Необходимо разработать логотип и дизайн сайта клининговой компании. Ориентировочные цены и ссылки на портфолио обязательны.
Заявки фрилансеров
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