Необходим красивый качественный редизайн сайта конкурса красоты - http://www.angel.romanticcollection.ru/ Из пожеланий: - лого в форме отпечатка поцелуев оставить (возможно, немного видеоизменить) - фон сайта должен быть белый - дизайн ...
Дизайн и вёрстка сайта на DLE 9.4
Необходим обязательно качественный дизайн и вёрстка сайта на DLE 9.4 с последующей поддержкой.
Тематика - установка теплых полов и обогрев для дома.
Укажите желаемый бюджет и сроки выполнения.
Новичкам просьба не беспокоить.
Выбранный исполнитель
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