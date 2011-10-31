Необходим обязательно качественный дизайн и вёрстка сайта на DLE 9.4 с последующей поддержкой. Тематика - установка теплых полов и обогрев для дома. Укажите желаемый бюджет и сроки выполнения. Новичкам просьба ...
Дизайн сайта по интернет-кредитам
Требуется нарисовать дизайн сайта по предоставлению кредитования в электронной валюте. Составлено подробнейшее тех. задание. Все описано.
Реализовать требуется в стиле минимализма аля apple.
Предпочтения по цвету - серый, белый; голубой; салатовый;
Примеры стилистического оформления сайтов:
Полное ТЗ после предварительного общения. Оставляйте свои заявки с указанием примерных сроков и цены.
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