Дизайн сайта по интернет-кредитам

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок297 просмотров

Требуется нарисовать дизайн сайта по предоставлению кредитования в электронной валюте. Составлено подробнейшее тех. задание. Все описано.

Реализовать требуется в стиле минимализма аля apple.

Предпочтения по цвету - серый, белый; голубой; салатовый;

Примеры стилистического оформления сайтов:

macrabbit.com/espresso/

invoicemachine.com/home

wmcbank.com

Полное ТЗ после предварительного общения. Оставляйте свои заявки с указанием примерных сроков и цены.

14 лет назад
ZioN1903
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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