Необходимо изготовить в дизайне сайта 2 кнопки: "Конструктор стеллажей" "Конструктор гардеробных систем" Размер 300*75 (горизонтальная)
Дизайн одностраничника (лого уже готов)
Нужен дизайн одностраничника по продаже моно-товара. Логотип уже готов.
Просьба сразу прикладывать в заявку примеры ваших работ.
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