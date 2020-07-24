Дизайн одностраничника (лого уже готов)

Заказал у Андрея дизайн одностраничника и разработку дизайна наклейки. Работа выполнена супер-оперативно, на 1-2 дня раньше чем обещали другие исполнители. Андрей всегда был на связи и оперативно отправлял файлы на согласование. Спасибо!