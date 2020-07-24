Дизайн одностраничника (лого уже готов)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок457 просмотров

Нужен дизайн одностраничника по продаже моно-товара. Логотип уже готов.

Просьба сразу прикладывать в заявку примеры ваших работ.

5 лет назад
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$40
2 дня
Заказал у Андрея дизайн одностраничника и разработку дизайна наклейки. Работа выполнена супер-оперативно, на 1-2 дня раньше чем обещали другие исполнители. Андрей всегда был на связи и оперативно отправлял файлы на согласование. Спасибо!
Благодарю за интересный проект. Всем рекомендую!

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