Дизайн сайт-визитки

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Завершен1 заявка214 просмотров

Требуется дизайн для сайта визитки, главная + 3 внутренних + адаптив. Прототип и тз скинул в телеграмм :)

5 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$550
4 дня
Александр молодец) Рисует очень быстро и качественно
Классно когда есть такие заказчики как Булат, спасибо интересный проект, жду тебя снова и снова :)

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alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад

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