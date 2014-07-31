Дизайн сайт визитки

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок138 просмотров

Здравствуйте!

Нужен ещё один сайт для шоппера в Римини.

Надеюсь согласитесь на цену с небольшой скидкой учитывая кол. уже заказанных у вас работ ;)

Цвета на ваш вкус (фон текста должен быть белым).

Примерную структуру сайта прикрепляю.

11 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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