Дизайн сайта Аукцион PhpProBid

1)Сделать шаблон резиновым 2)Натсроить корзину так что бы отображались только кол-во товаров в ней и цена, что бы не выезжало за поля, 3)Фоновое изображение поместить на фон сайта. Возможно какие то фишки советы по дизайну от Вас ...
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Нужно сменить Дизайн моего сайта Аукциона на PhpProBid.Если что на счет денег можно будет накинуть.
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