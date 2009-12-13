Дизайн сайта Аукцион PhpProBid

Сделав дизайн я его предоставил Александру (превьюшку в плохом качестве), он удовлетворил его. На мою просьбу оплатить дизайн, чтобы приступить к верстке, Александр сказал, что его кидали несколько раз, причем пользователи с хорошими отзывами. Сказал, что закинет деньги на СБР. Потом ему стала нужной установка верстки на движок, я в свою очередь сказал, что это будет еще дороже. Его устроило. Но деньги он так и не залил ни на СБР, ни на мой кошелек. Несколько дней игнорировал, потом ответил, что его еще раз кинули и он никому не доверяет: «Как говориться и за одного пи*ра стродают все.», «Все мошенники» - это его фразы. В общем не советую, связываться с этим заказчиком, если хоти сохранить свое драгоценное время! С уважением Дмитрий!