Дизайн сайта Аукцион PhpProBid

$50
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Нужно сменить Дизайн моего сайта Аукциона на PhpProBid.Если что на счет денег можно будет накинуть.

PHPДизайн сайта
14 лет назад
Canja
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Du3auH
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
5 дней
Сделав дизайн я его предоставил Александру (превьюшку в плохом качестве), он удовлетворил его. На мою просьбу оплатить дизайн, чтобы приступить к верстке, Александр сказал, что его кидали несколько раз, причем пользователи с хорошими отзывами. Сказал, что закинет деньги на СБР. Потом ему стала нужной установка верстки на движок, я в свою очередь сказал, что это будет еще дороже. Его устроило. Но деньги он так и не залил ни на СБР, ни на мой кошелек. Несколько дней игнорировал, потом ответил, что его еще раз кинули и он никому не доверяет: «Как говориться и за одного пи*ра стродают все.», «Все мошенники» - это его фразы. В общем не советую, связываться с этим заказчиком, если хоти сохранить свое драгоценное время! С уважением Дмитрий!
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