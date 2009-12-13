Joomla+Virtuemart дизайн+заполнение

$137
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1)Сделать шаблон резиновым

2)Натсроить корзину так что бы отображались только кол-во товаров в ней и цена, что бы не выезжало за поля,

3)Фоновое изображение поместить на фон сайта. Возможно какие то фишки советы по дизайну от Вас креативные.

4)Добавить 1 категорию в ней 385 позиций товаров картинки и описания к ним

5)Изменить цвет фона.

За это всё 70$(2100 руб)

Срок 2 дня, предоплата 30$ Можно через безопасную сделку оформить.

Предпочтение отдаю людям из СНГ и из провинции потому что работа та же ,а оплата другая.

5)Добавить оставшиеся описания к товарам в основном, и картинки(кое где) .

примерно 7563 позиции, на одну позицию тратится не более 30 секунд.

Предоплата 10$

Оплата 67$ 2000 руб

Срок до среды.

icq 412798689. меня может не быть до вечера так что если сразу не отвечу просто подождите.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
ishurabotu1986
Павел Иванов 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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