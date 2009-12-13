Joomla+Virtuemart дизайн+заполнение

1)Сделать шаблон резиновым

2)Натсроить корзину так что бы отображались только кол-во товаров в ней и цена, что бы не выезжало за поля,

3)Фоновое изображение поместить на фон сайта. Возможно какие то фишки советы по дизайну от Вас креативные.

4)Добавить 1 категорию в ней 385 позиций товаров картинки и описания к ним

5)Изменить цвет фона.

За это всё 70$(2100 руб)

Срок 2 дня, предоплата 30$ Можно через безопасную сделку оформить.

Предпочтение отдаю людям из СНГ и из провинции потому что работа та же ,а оплата другая.

5)Добавить оставшиеся описания к товарам в основном, и картинки(кое где) .

примерно 7563 позиции, на одну позицию тратится не более 30 секунд.

Предоплата 10$

Оплата 67$ 2000 руб

Срок до среды.

icq 412798689. меня может не быть до вечера так что если сразу не отвечу просто подождите.