Дизайн сайта "Детские автокресла"

$100
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок1134 просмотра
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#1$

Нужен дизайн сайта для интернет магазина webasyst .Тематика :детские автокресла.По функционалу чтоб было похоже на http://www.kidncar.ru/ .Просто и совкусом!Оплата по webmoney.

Дизайн сайта
14 лет назад
terexoff81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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