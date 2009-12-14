Сайт для улучшения здоровья и оздоровления Web 2.0

1)Сделать шаблон резиновым 2)Натсроить корзину так что бы отображались только кол-во товаров в ней и цена, что бы не выезжало за поля, 3)Фоновое изображение поместить на фон сайта. Возможно какие то фишки советы по дизайну от Вас ...