Дизайн + верстка для DLE 8.3

Нужно сменить Дизайн моего сайта Аукциона на PhpProBid.Если что на счет денег можно будет накинуть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн + верстка в стиле хайтек (возможно черные, серые, оранжевые, белые цвета) для новостного сайта новинок техники. Графики должно быть минимум - лого, watermark, всплывающая авторизация, тень картинок, легко меняемый бекграунд (легко можно поставить любую картинку), реклама на главной между категориями, кнопки и другие графические элементы (основная это css), div'ная верстка, кроссбраузерность (начиная от IE 6, Firefox 2, Safari, Opera 9, Chrome и другие).
Пример дизайна и расположения apollo.lv
P.s. !Просьба заявки оставлять только тем, кто действительно отлично знает DLE и реализацию сложных шаблонов на нем!
http://dle-news.ru/tips/340-ispolzovanie-razlichnykh-shablonov-dlja-razdelov.html
использование {custom} при выводе новостей
P.s.s. Если можете грамотно нарисовать дизайн, но не сделать верстку, то тоже можете оставлять заявки. В таком случае цена за дизайн 150$ (верстка 75$)
Идеи по юзабилити и другие также приветствуются со стороны исполнителя.
Возможный вид главной страницы (готов выслушать предложения исполнителя)
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