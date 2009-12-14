Редизайн веб-студии.

Редизайн сайта www.medialine.by.

О компании:

Компания «Медиа Лайн» предоставляет следующие услуги:

- Разработка сайтов под «ключ»;

- Продвижение сайтов;

- Разработка логотипов и фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции;

- Создание презентаций;

- Регистрация товарного знака.

В качестве основного направления можно выделить разработку сайта. В 2010 году планируется открытие филиалов во всех областях Республики Беларусь.

Недавно компанией был проведён ребрендинг в связи с чем необходим редизайн сайта.

Горизонтальное меню:

• Главная;

• Цены;

• Наши работы;

• Заказать;

• Контакты.

Блоки:

• «Медиа Лайн»:

o О нас;

o Новости;

o Вакансии

o FAQ;

o Отзывы;

o Достижения;

o Любопытным.

• Услуги:

o Разработка сайтов;

o Продвижение сайтов;

o Разработка логотипа.

• Дополнительные услуги:

o Хостинг;

o Регистрация доменов;

o Техническая поддержка;

o Копирайтинг;

o Разработка презентаций;

o Баннерная реклама;

o Разработка баннеров;

o Дизайн полиграфической продукции;

o Регистрация товарного знака.

• Среди наших клиентов;

• Новости (последние 5);

• С Вами работают;

• Случайный вопрос;

• Контакты;

• Спецпроект:

o О проекте;

o Условия работы;

o Примеры работ;

o Перспективы.

Структура:

Горизонтальное меню несёт в себе одни из самых важных разделов, поэтому должно быть выделено на фоне остальной информации. Предположительно размещено в верхнем правом углу справа от логотипа и контактов.

Блок «Услуги» должен быть размещён горизонтально сразу под шапкой и поделён на 3 визуально разных, но равнозначных блока. В качестве примера можно посмотреть сайт bdbd.ru. Его предназначение – продать, поэтому он является приоритетным среди остального контента. Размер большой, яркое оформление. Каждой из блоков должен сопровождаться тематическим графическим элементом.

Блок «Дополнительные услуги» не должен теряться среди содержимого сайта, но и создавать пристального внимания к нему не стоит. Предположительно разместить под блоком «Услуги» справа в виде вертикального меню.

Блок «Среди наших клиентов» скорее будет выполнен в виде горизонтальной бегущей строки. Предположительно размещение под блоком «Услуги», слева от «Дополнительные услуги». Однозначно сказать о его размере затрудняемся. Формат информации: логотип + названии компании, в некоторых случаях достаточно длинное, до 60 символов. Варианты 1 шт, 2 шт в ряд, 3 шт в ряд. Тоже самое, только 2 ряда. В архиве «материалы» находится исходник нашего буклета, в котором можно найти логотипа и названия организаций.

Под блоком «Среди наших клиентов» будет располагаться контент.

Блок «С Вами работают», предположительно размещение под «Дополнительные услуги». Содержимое – фотография, имя и фамилия, должность, филиал. Будет автоматически сменяться, либо по щёлчку мыши «вперёд», «назад». В качестве фотографии можно взять http://medialine.by/data/files/test_manager/24_04_09_3b.jpg, только вырезать максимально фон. Коленик Юлия, менеджер по продажам, г. Гомель.

Блок «Медиа Лайн» не имеет приоритета и высокой смысловой нагрузки. Его задача дать информацию в большом объёме тому маленькому проценту посетителей, которым она нужна. Предположительно размещение под «С Вами работают».

Блок «Случайный вопрос». Содержимое – короткий вопрос и частичный ответ на его, ссылка на «подробнее». Ярко выделять на фоне остальной информации не нужно. Маленький по размеру, в виде подсказки. Предположительно размещение под контентом.

Контакты поместить в шапке сайта, справа от логотипа. С ссылкой на соответствующий раздел.

Блок «Спецпроект» предназначен для узкого круга людей. Содержимое 200-300 символов текста и 4 ссылки. Размещение внизу.

Блок «Новости». Хоть и важен для нас, но выделять для него много места нет необходимости. Предположительно размещение внизу. Формат новости – заголовок, обзор, фото. 5 новостей займут слишком много места, поэтому делать будем следующим образом. Блок новостей делится на 2 части, справа 5 последних новостей (заголовков), слева фото и обзор. По умолчанию активна последняя новость. Наводим курсор на другую новость, справа подгружается соответствующий текст и фото. Что-то вроде блока «Внутренние ресурсы» на adsl.by.

Нужно быть крайне аккуратно с блочной системой сайта, чтобы не возникло впечатления разлинеенной таблицы с информацией.

Особенности:

Будет 2 варианта страниц:

• Главная;

• Внутренние.

Структура главной страницы была описана выше.

Внутренние страницы. У нас был блок «Услуги», который визуально делился на 3 равные части. Вместо первых двух будут крутиться примеры работ, либо отзывы. В качестве примера сайт kupimsait.ru. Третья его часть будет объединена с блоком «Дополнительные услуги» в одно большое вертикальное меню. В котором, к имеющемуся списку ссылок добавятся убранные «Разработка сайтов», «Продвижение сайтов», «Разработка логотипов» - эти 3 ссылки нужно будет выделить, т.к. они являются основными. Называться он будет «Услуги».

Исчезнут блоки «Среди наших клиентов», «Медиа Лайн», «Спецпроект» и «Новости».

Фичи:

Сделать стрелочку в футере вперёд и назад. Назад – переход к старой версии сайта. Вперёд – переход на страницу с текстом “Under construction”. Стрелочки должны быть ели заметными. Сама стрелка, как на peon.ru.

Общее:

100% ширина. Фон – белый. Сайт должен быть свежим. Высокой концентрации яркости быть не должно, например как introweb.ru. Светлые тона должны преобладать над тёмными, но не исключать тёмные вообще.

Нам нужен одновременно строгий и свежий в плане решений дизайн. megagroup.ru – слишком строго, web-it.ru – слишком ярко.

Меньше закруглений и сглаживаний в графике. Блестеть и сверкать не должно. Не должно быть больших графических элементов, например трубка телефона.

На сайте должно быть предусмотрено место под баннер, размер не регламентирован. При его удалении не должны рушиться структура всего сайт. Мы его будем размещать по время проведения акций и каких-то больших изменений.

Наши рекомендации не носят обязательный характер, мы постарались максимально подробно описать, как мы видим себе будущий сайт. С радостью рассмотрим конструктивные предложение по изменению ТЗ, по flash анимации и дизайну фирменных элементов. Если вы сделаете всё строго нашему ТЗ, это ещё не значит, что сайт нам понравится и мы его примем.

Содержимое:

Будет установлено 3 счётчика:

• Liveinternet.ru

• Tut.by

• Akavita.by

Контакты для футера:

246017, Беларусь, г. Гомель, ул. Академика Павлова, д. 26

+375(232)47-55-43 (отдел продаж)

+375(232)71-31-53 (отдел продаж)

+375(232)47-59-98 (тех. отдел)

+375(291)27-35-05 (Velcom)

+375(297)36-69-10 (МТС)

Вместо подписи Velcom и МТС поставить иконки, которые находятся в архиве «материалы». В качестве основного телефона, который нужно поместить в шапке +375(232)47-55-43.

Копирайт:

© 2007-2009 ЧПУП «Медиа Лайн»

Блок «Услуги»:

Разработка сайтов:

От 1 125 000 до 1 475 000 под «ключ»

Сроки от 10 до 20 дней

Продвижение сайтов:

По Беларуси от 75 000 в месяц

Сроки от 3 до 5 дней

По России от 765 000 в месяц

Сроки от 1 до 3 месяцев

Разработка логотипа:

От 550 000 до 1 980 000

Сроки от 5 до 10 дней

Вопрос ответ:

В стоимость разработки сайта входит его размещение на хостинге?

Да, во все тарифные планы по разработке сайтов включено его бесплатное размещение на…

Новости:

Можно взять с сайта medialine.by

Блок «Спецпроект»:

В 2009 г. в сотрудничестве с отделом образования Гомельского горисполкома и Учебно методическим кабинетом г. Гомеля стартовал спецпроект «Школьный Сайт».