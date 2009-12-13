Дизайн городского портала.

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок598 просмотров
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#1$

День добрый.

Нужно разработать дизайн городского портала (Главная, страница регистрации, и страница новостей), название портала еще на стадии разработки, страница поделена на 5 блоков (верх, низ, левый, правый и центральный). Цвета: синий, желтый, красный, черный.

14 лет назад
sciff
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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