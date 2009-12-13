Нужен дизайнер. Вся остальная цепочка исполнителей уже укомплектована. Сложность в том, что мало кто может представить хороший дизайн сайта сделаный в египетском стиле. Принимаются предложения ТОЛЬКО(!!!) от киевских дизайнеров. Ссылка на старый сайт: aromatika.ua P.S. Предложения от Joomla-мастеровых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести редизайн сайта на joomla, установить и настроить шаблон
(сайт mon 95 . ru) Нужно что-то образовательное и ультрасовременное.
Вся главная страница сделана на клонированных модулях DGM news ultra.
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