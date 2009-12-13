Новый дизайн сайта для компании "Ароматика"

Нужен дизайнер. Вся остальная цепочка исполнителей уже укомплектована. Сложность в том, что мало кто может представить хороший дизайн сайта сделаный в египетском стиле. Принимаются предложения ТОЛЬКО(!!!) от киевских дизайнеров.

Ссылка на старый сайт: aromatika.ua

P.S.

Предложения от Joomla-мастеровых и шаблонщиков рассматриваться не будут! Мы просмотрели порядка 60 портфолио от 60 дизайнеров и было ощущение, что перехода нет. Фамилии и никнеймы разные, а уровень работ и подход одинаковый.

P.P.S.

Из бюджета убрал цифру, может ранее указаная стоимость и привлекала низкопробных исполнителей.