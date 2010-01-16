Приватный проект для Никитина Антона

$650
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок278 просмотров
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Требуется индивидуальный подход для создания дизайна сервиса и конечно же высокое качество исполнения.

Красивые иллюстрации в тематику сервиса под имеющийся концепт.

14 лет назад
Lighter
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Colvacne
Антон 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$900
3 дня
Отлично справился с задачей. Спасибо за столь трудоемкую и качественно сделанную работу!
Роман образцовый заказчик. Без преувеличения. Проект длился месяц, за это время был сделан большой объем работы. И вышел далеко за рамки того, что планировалось изначально. Я даже подумать не успел, как Роман сам предложил увеличить бюджет. А потом еще и сделал бонус! Плюс ко всему относиться с большим уважением к чужому труду. Всегда очень приятно работать, когда твой труд ценят. К тому же он отличный человек :) Спасибо, Роман, уже в который раз. Очень рад нашему сотрудничеству.
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