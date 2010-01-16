Приватный проект для Никитина Антона

Роман образцовый заказчик. Без преувеличения. Проект длился месяц, за это время был сделан большой объем работы. И вышел далеко за рамки того, что планировалось изначально. Я даже подумать не успел, как Роман сам предложил увеличить бюджет. А потом еще и сделал бонус! Плюс ко всему относиться с большим уважением к чужому труду. Всегда очень приятно работать, когда твой труд ценят. К тому же он отличный человек :) Спасибо, Роман, уже в который раз. Очень рад нашему сотрудничеству.