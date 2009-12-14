Нужен симпатичный дизайн одностраничных сайтов

Редизайн сайта www.medialine.by. О компании: Компания «Медиа Лайн» предоставляет следующие услуги: - Разработка сайтов под «ключ»; - Продвижение сайтов; - Разработка логотипов и фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции; - Создание презентаций; - Регистрация товарного знака. В качестве основного направления можно выделить разработку сайта. В 2010 году планируется открытие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо рисовать (дизайн, вёрстка, вставка имеющегося текстового контента) сайты такого формата и такого качества, как тут http://mtrening.ru/ http://www.minus10.ru/ http://sistemaboy.ru/
Бюджет на один такой сайт - 3000-4000р
Обращаться только тех, у кого есть опыт и примеры работ подобного качества!
ICQ: 49-0523-886
E-Mail: vexder[[]]gmail[[]]com
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