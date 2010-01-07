Дизайн шапки и футера для сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок745 просмотров
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#1$

Нжно придумать новую шапку и футер для сайта www.computable.ru .Все на Ваше усмотрение !

14 лет назад
terexoff81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
Очередной раз этот человек доказал что за небольшие деньги можно получить очень профессиональный дизайн.Буду продолжать работать с ним.Быстро и проессионально !
все хорошо
Заявки фрилансеров
Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
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