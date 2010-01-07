Дизайн шапки и футера для сайта

Надо рисовать (дизайн, вёрстка, вставка имеющегося текстового контента) сайты такого формата и такого качества, как тут http://mtrening.ru/ http://www.minus10.ru/ http://sistemaboy.ru/ Бюджет на один такой сайт - 3000-4000р Обращаться только тех, у кого есть опыт и примеры работ подобного ...