Уникализировать шаблон для джумлы

Задача:

подобрать и уникализировать без принципиальных изменений верстки шаблон для джумла 1.5.10

ТЗ и схема главной прилагается

В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю.

Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться.

ВНИМАНИЕ: ТЗ и схема приложены для того, чтобы цена и сроки указывались СРАЗУ В ПРОЕКТЕ

предложения без таковых не рассматриваются