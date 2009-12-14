Уникализировать шаблон для джумлы

Надо нарисовать две страниц информация о скачиваемом файле страница оплаты (до, после) за каждую 10$, подробности выбранному исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
подобрать и уникализировать без принципиальных изменений верстки шаблон для джумла 1.5.10
ТЗ и схема главной прилагается
В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю.
Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться.
ВНИМАНИЕ: ТЗ и схема приложены для того, чтобы цена и сроки указывались СРАЗУ В ПРОЕКТЕ
предложения без таковых не рассматриваются
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