Нужен сайт по продаже курсовых работ "под ключ"

Здравствуйте. Есть сайт, свой индивидуальный дизай. Нужно заменить картинку "Мы открылись" на поздравление с Новым Годом. Размер 244х135 пикселей. Необходимо предоставить несколько вариантов. В дальнейшем скорее всего надо будет слеать такую же работу, только с темой "С Рождеством" Оплата только ...