Нужен сайт по продаже курсовых работ "под ключ"

$500
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок382 просмотра
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Нужен сайт по продаже курсовых работ "под ключ" на надежной системе управления.

Верстка должна быть валидная, кроссбраузерная.

По коду - чистый, без "дыр". Желательно с комментами.

Дизайн - уникальный и не шаблонный))

Необходимо подключить платежные системы (WebMoney, ЯД) с возможностью оплаты непосредственно с сайта

ТЗ вышлю исполнителю

14 лет назад
kirill_web
Кирилл 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Garry-S
Игорь 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$500
5 дней
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