Надпись по образцу.

Создать отличный дизайн для сайта на drupal6.0 обязательно резиновый с продумманными местами для вывода блоков, баннеров. Состав работ: 1. Дизайн 2. верстка 3. итог: готовая тема Желательно что бы тема подходила и для выбора ее для административной части
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Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе похожую как тут надпись http://www.egraphic.ru/viewid.php?lnkid=11100, делать можно прямо с того сайта, но нужно будет немного изменить, с небольшой анимацией (маленькие мерцающие звёздочки). Указывайте цену и срок.
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