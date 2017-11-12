Дизайн сайта "Подогревателей двигателя"

Приветствую! Необходим дизайн ГЛАВНОЙ страницы по примеру https://podogrev.com/, тоже цветовое решение и примерно тот же функционал. Верстаться будет на Joomla 3 (Bootstrap 3). Заявки буду рассматривать ТОЛЬКО с предварительным макетом вашего решения по дизайну!

P.S Копия не нужна, https://podogrev.com/ это как пример сайта производителя который подходит по дизайну и функционалу, это как образец, на основу можете взять его, но реализуйте свои идеи и решения