Дизайн сайта знакомств для мусульман

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

Необходимо разработать дизайна сайта знакомств для мусульман (главная + 4 внутренние страницы).

Срок неделя-полторы.

12 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$1000
5 дней
Всё как всегда сделано просто прекрасно. Большое спасибо, Лене.
Как всегда всё отлично! Рекомендую Ильдуса как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт и буклет для строительной компании + копирайт

    $1000

    Создание буклета для компании, занимающейся монолитным строительством и инженирингом. Реализовано 6 объектов промышленного и жилого строительства. Буклет должен носить не рекламный, а презентационный характер, так как нацелен не на привлечение клиентов, а на презентацию ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет сайта

    $100

    Здравствуйте, уважаемые! Необходимо сделать макет страницы,дизайн в голове есть, вся информация есть, это нужно лишь красиво отрисовать в фотошопе, может быть добавив каких то эффектов типа "объемных кнопок " и т.д. Я плохо в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для купонного сайта

    Всем заинтересовавшимся привет. Нужен красивый, запоминающийся дизайн для купонного сайта promonator.ru в цветовой гамме как на http://festival.myragon.ru/ (фон - синий с зеленным). Также прикладываю к заданию пока только один скрин с функционалом и навигацией, остальные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для студии интерьера

    $150

    Нужен креативный современный дизайнер В данный момент нужно нарисовать дизайн сайта студии интерьера Креативно, современно, главное чтобы было аккуратно, качественно. показывайте свои работы, оставляйте свои цены. ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, ув.Дизайнеры! Необходимо разработать дизайн сайта официального представительства Республики Дагестан в СПБ. В шапке- обязательно герб Дагестана; виды города Петербурга и виды Дагестана. На сайте должны присутствовать: ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад