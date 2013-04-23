Дизайн сайта знакомств для мусульман

Здравствуйте, уважаемые! Необходимо сделать макет страницы,дизайн в голове есть, вся информация есть, это нужно лишь красиво отрисовать в фотошопе, может быть добавив каких то эффектов типа "объемных кнопок " и т.д. Я плохо в ...