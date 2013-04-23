Нужно много иконок (как тут www.pecheklad.ru и clinik-profi2.ru) и баннеры (слайды) и прочих элементов дизайна сайтов.
Дизайн сайта знакомств для мусульман
Необходимо разработать дизайна сайта знакомств для мусульман (главная + 4 внутренние страницы).
Срок неделя-полторы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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