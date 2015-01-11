Дизайн внутренних страниц сайта.

Огромный респект и большое человеческое спасибо. Алексей мастер своего дела, соблюдает сроки, очень приятен и легок в общении, всегда на связи, не боится работать, без вопросов вносит коррективы и изменения в проект (что очень важно, так как порой тратится гораздо больше времени на всяческие "препирательства" чем на фактическую работу), знает "как" и умеет очень качественно. В очередной раз - более чем доволен!