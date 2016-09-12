Интернет магазин

Добрый день Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д. Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.
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Здравствуйте! Хочу сделать сайт , нужен дизайнер , поможете?
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