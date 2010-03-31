Нарисовать изображения для главной страницы к ссылкам (30*30). Грамотно составить текст для описания услуг сервиса.
Коррекция шаблона wordpress
Нужно исправить шаблон wordpress для сайта www.iconlover.com
Нужно исправить следующее:
1)в шапке имеются jpeg-артефакты.
2)некоторые элементы выполнены в png-32, что вызывает проблемы в IE6.
так как прозрачность неправильно отображается
3)указатели-фужеры нужно заменить на что-то более связанное с дизайном.
4)попробовать сделать центральную часть с белым фоном и сравнить с исходным вариантом.
Эти проблемные области частично указаны на приложенном рисунке.
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