Нарисовать логотип для сайта.

Добрый день! Мне нужно изменить дизайн вот этого сайта - www.goszakaz24.ru Сайт на вордпрессе. Макет есть. Во вложении прикладываю макет главной страницы. Это сайт-визитка компании (или корпоративный сайт). Из функционала только ...