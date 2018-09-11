Нужен дизайн для сайта доставки, адаптации

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок182 просмотра

Необходимо разработать дизайн главной страницы, калькулятора и информационной

7 лет назад
mshabaev
Марат 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$200
7 дней
Сотрудничаем с Дмитрием второй раз, всё сделано отлично!
Марат, спасибо за заказ. Постоянно на связи, в процессе работы над проектом, все вопросы решались оперативно. Быстрая оплата за работу. Рекомендую Марата как очень хорошего и позитивного заказчика.

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

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