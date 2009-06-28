Нужен шаблон на движок дле (версия 7.5)

Нужен шаблон на движек дле (версия 7.5) - придумывать ничего не надо.

http://vkontakte.ru/ - необходим именно такой дизайн ввиде шаблона для движка, в дальнейшем будем вносить изменения и многочисленые правки, Ваша помочь так же будет необходима (за допол. вознаграждение).

От Вас: цена и сроки

Аська 1332814

==Средняя срочность==.