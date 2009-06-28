Разработка дизайна для веб-приложения предоплата возможна при обладании исполнителем следующих качеств: -Портфолио -Наличие положительных отзывов -Регистрация на данном сайте не меньше года ТЗ,обсуждение проекта - по запросу ...
Нужен шаблон на движок дле (версия 7.5)
Нужен шаблон на движек дле (версия 7.5) - придумывать ничего не надо.
http://vkontakte.ru/ - необходим именно такой дизайн ввиде шаблона для движка, в дальнейшем будем вносить изменения и многочисленые правки, Ваша помочь так же будет необходима (за допол. вознаграждение).
От Вас: цена и сроки
Аська 1332814
==Средняя срочность==.
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