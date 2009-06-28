Нужен шаблон на движок дле (версия 7.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок164 просмотра

Нужен шаблон на движек дле (версия 7.5) - придумывать ничего не надо.

http://vkontakte.ru/ - необходим именно такой дизайн ввиде шаблона для движка, в дальнейшем будем вносить изменения и многочисленые правки, Ваша помочь так же будет необходима (за допол. вознаграждение).

От Вас: цена и сроки

Аська 1332814

==Средняя срочность==.

16 лет назад
murahew
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

MasterJedi
Вадим 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$2
2 дня
Пыстро справился с поставленной задачей - спасибо.
Хотя аккаунт заказчика и заблокирован, работа оплачена в полном объеме и в срок.

Заявки фрилансеров

MasterJedi
Вадим 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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