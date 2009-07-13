Приватный проект Даниловой Анны (annika)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок283 просмотра

Разработка макетов главной и второстепенной страниц сайта

16 лет назад
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад

Выбранный исполнитель

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$150
4 дня
В работе над дизайном Анна проявила одновременно творческий подход и тонкое понимание требований заказчика. Макет был принят с первого раза. Все пожелания по доделкам выполнялись быстро и на высоком профессиональном уровне. Очень рекомендую Вам обращаться к этому дизайнеру. Также надеюсь на продолжение сотрудничества.
С Анной очень комфортно работать. Задача была поставлена четко и ясно, при этом оставалось место для творчества, Анна постоянно на связи, оплата через СБС. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем :)

Заявки фрилансеров

annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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