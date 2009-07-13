Приватный проект Даниловой Анны (annika)

В работе над дизайном Анна проявила одновременно творческий подход и тонкое понимание требований заказчика. Макет был принят с первого раза. Все пожелания по доделкам выполнялись быстро и на высоком профессиональном уровне. Очень рекомендую Вам обращаться к этому дизайнеру. Также надеюсь на продолжение сотрудничества.