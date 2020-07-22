Нужен UX дизайнер, верстальщик, вёрстка элементов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки410 просмотров

Добрый день, нужен UX дизайнер, который подскажет как сверстать лучше определенные блоки на сайте и поднять их CTR.

1. На листинге категорий и поиска есть блок сравнения цен, на скрине показал - https://prnt.sc/tmls20 URL страницы - https://gooz.ru/category/dezodoranty-dlya-tela. Проблема с тем, что пользователи почти не кликают по этому полю, нужно предложить, как увеличить кликабельность данного элемента, какие правки нужно сделать без кардинальной вёрстки листинга (на него нет времени). Повысить CTR данного элемента нужно как на десктопе, так и на мобиле.

2. Тоже самое в карточке товара - https://gooz.ru/product/veleda-dezodorant-tsitrusovyy-24-chasa-roll-on-fl-50ml-123145 Как сверстать данный блок более кликабельно на десктопе или мобиле.

Жду предложений и кейсов, пустую болтовню не принимаю, если сможете сами сверстать и все в логи записать, то тоже рассматриваю такой вариант.

5 лет назад
miraed
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