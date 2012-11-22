Персонально для Еницкая Катерина - дизайн сайта

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  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка132 просмотра

Разработка дизайна сайта согласно тех заданию

13 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Была проделана очень большая работа. Катерина прорабатывала каждую мелочь в дизайне, проявила очень большое упорство, трудолюбие и терпение. В результате получился качественный дизайн, по всем параметрам отвечающий требованиям заказчика. Большое спасибо за работу!
Спасибо Александру за интересный проект! ответственный заказчик! было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад