Подправить тему Wordpress с интернет-магазином

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Есть тема wordpress (саму тему могу отправить по почте), и в этой теме есть интеграция интернет-магазина

demo: http://elegantthemes.com/preview/eStore/

Мне нужно чтобы у меня на хостинге все заработало ( ни как не получается настроить интернет-магазин с корзиной)

Кто может помочь в настройке темы, и интернет-магазина

PS то есть посути мне нужно чтобы у меня на хостинге все было также как в демо-версии данной темы

WordPress
13 лет назад
rigo
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
3 дня
Прекрасно справился с поставленной работой, в срок. Буду впредь обращаться и Вам советую!
Буду рад сотрудничеству!
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