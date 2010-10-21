Подправить тему Wordpress с интернет-магазином

Есть тема wordpress (саму тему могу отправить по почте), и в этой теме есть интеграция интернет-магазина

demo: http://elegantthemes.com/preview/eStore/

Мне нужно чтобы у меня на хостинге все заработало ( ни как не получается настроить интернет-магазин с корзиной)

Кто может помочь в настройке темы, и интернет-магазина

PS то есть посути мне нужно чтобы у меня на хостинге все было также как в демо-версии данной темы