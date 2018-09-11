Прототип (UX дизайн) информационной части страницы автосервиса

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок174 просмотра

ЕСТЬ сайт автосервиса - vin-service.com

В разделе Услуги http://vin-service.com/services/ будет добавлена новая страница-услуга  "Кузовной ремонт"

Формат будущей страницы - прилагаю.

Макет отличается от сайта, т.к. сейчас идёт обновление сайта по этому макету.

НУЖЕН продающий прототип (UX дизайн) информационной части страницы услуги  - http://joxi.ru/KAgBRLc49z4V2l

ВАЖНО !!  Прототип нужен в виде блок схемы с конечными текстами и элементами или в виде готового дизайна так же с конечными текстами! 

Информация по услуге

  - Окрас одной детали - 4 000 р.

  - Строгое соблюдение технологических процессоров.

  - Современная покрасочная камера.

  - Квалифицированный персонал

  - Профессиональное оборудование.

  - Срок исполнение заказа - от одного дня. Возможный срочные заказы.

  - Оплата работ по факту выполнения и приёмки работ заказчиком.

ЖДУ ваше предложение:

  - краткое общее видение реализации,

  - примеры работ,

  - цена, сроки, этапы оплаты.

ПРОШУ писать только сюда или на контакты в профиле! 

ВНИМАНИЕ!!! На шаблонные сообщения НЕ отвечаю! 

ИЩУ постоянное сотрудничество. 

7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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