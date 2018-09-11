Нужен макет письма для рассылки и его верстка. А если вы еще и текст напишите - цены Вам нет :-) Прошу показать Ваше портфолио по письмам! Ссылку на перчень всех работ присылать не нужно. ...
Прототип (UX дизайн) информационной части страницы автосервиса
ЕСТЬ сайт автосервиса - vin-service.com
В разделе Услуги http://vin-service.com/services/ будет добавлена новая страница-услуга "Кузовной ремонт"
Формат будущей страницы - прилагаю.
Макет отличается от сайта, т.к. сейчас идёт обновление сайта по этому макету.
НУЖЕН продающий прототип (UX дизайн) информационной части страницы услуги - http://joxi.ru/KAgBRLc49z4V2l
ВАЖНО !! Прототип нужен в виде блок схемы с конечными текстами и элементами или в виде готового дизайна так же с конечными текстами!
Информация по услуге
- Окрас одной детали - 4 000 р.
- Строгое соблюдение технологических процессоров.
- Современная покрасочная камера.
- Квалифицированный персонал
- Профессиональное оборудование.
- Срок исполнение заказа - от одного дня. Возможный срочные заказы.
- Оплата работ по факту выполнения и приёмки работ заказчиком.
ЖДУ ваше предложение:
- краткое общее видение реализации,
- примеры работ,
- цена, сроки, этапы оплаты.
ПРОШУ писать только сюда или на контакты в профиле!
ВНИМАНИЕ!!! На шаблонные сообщения НЕ отвечаю!
ИЩУ постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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