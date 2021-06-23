Разработка дизайна для личного кабинета

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка84 просмотра

Необходимо нарисовать страницы личного кабинета, оплаты и профиля.

4 года назад
petshotel24
Кирилл 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$100
5 дней
Escrow
Как обычно все оперативно и соответсвует ожиданиям. Юлия, спасибо большое за отношение к делу.
Все как обычно супер! Прекрасный заказчик и человек :)

Заявки фрилансеров

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад