Разработка интерфейса и дизайн сайта

Было очень интересно работать с Натальей и всей командой проекта. Редкий случай действительно интересной и сложной портальной системы. Ребята знают чего хотят, но при этом прислушиваются к специалисту и готовы внедрять новый функционал ради удобства пользователей. Всячески рекомендую к сотрудничеству.