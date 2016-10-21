Разработка интерфейса и дизайн сайта

$2500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка210 просмотров
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Требуется комплексная интерфейс-архитектура и дизайн для сервиса мониторинга обменных пунктов.

Дизайн нужен адаптивный, а дизайнер с умением разработать удобное и простое решение для отображения большого объема разноплановых данных.

Дизайн сайта
7 лет назад
lapina30
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$2500
20 дней
Проект выполнен на высоком уровне. Мария ответственный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу качественно, активно вникает в суть проекта и предлагает свои идеи. Остались довольны сотрудничеством. Спасибо!
Было очень интересно работать с Натальей и всей командой проекта. Редкий случай действительно интересной и сложной портальной системы. Ребята знают чего хотят, но при этом прислушиваются к специалисту и готовы внедрять новый функционал ради удобства пользователей. Всячески рекомендую к сотрудничеству.
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