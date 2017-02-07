Разработка продающего лэндинга по тематики обучения Forex

Круто! Из моего скучного прототипа, Алексей Бычков реально смог сделать годную вещь которую не стыдно показать. При этом все в рамках тз, что редко бывает при работе с дизайнерами. Рекомендую! P/S И не бойтесь что ваш дизайн будет слишком "ВАУ!" это работает, я проверял.