Разработка продающего лэндинга по тематики обучения Forex

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка223 просмотра

Лэнд будет большой, глобально состоит из 2х блоков (приглашение на вебинар и продажа спецкурса).

8 лет назад
Severd
Даниил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$400
5 дней
Круто! Из моего скучного прототипа, Алексей Бычков реально смог сделать годную вещь которую не стыдно показать. При этом все в рамках тз, что редко бывает при работе с дизайнерами. Рекомендую! P/S И не бойтесь что ваш дизайн будет слишком "ВАУ!" это работает, я проверял.
Отличный заказчик с интересным проектом. Приятный в общении, всегда на связи. Рекомендую Даниила к сотрудничеству! Да и сам жду новых проектов =)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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