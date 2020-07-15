Разработка сайта

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Завершен1 заявка156 просмотров

Нужна ваша помощь в дизайне и разработке сайта

5 лет назад
Karinam1995
Карина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Обращаюсь к этому исполнителю не в первый раз и как всегда не подвёл, работу выполнил как было нужно мне и быстро! Обращайтесь, советую
Все хорошо, рекoмендую

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evzmeniy
Евгений 
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14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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