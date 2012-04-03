Редизайн новостного меню

На данном сайте http://rgfootball.net новостное меню(ниже флешки). Нужно переделать более современно и удобнее в плане вида(а сейчас не ровный текст) с использованием css3. Как вариант плавно всплывающий текст, в общем на идею автора. Более подробно уже в личной беседе.