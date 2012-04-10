Сделать шапку для сайта

$17
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок227 просмотров
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Нужно сделать шапку для сайта, На которой будет рассположено 3 дома из сруба картинки я скину. Пример как http://kostroma-nord.ru/ .Цена работы макс. 500руб.

12 лет назад
DJ_Orloff
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sk1ff13
Роман 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Надёжный исполнитель, имеет выдержку. Всё сделал в срок, советую.
Грамотный заказчик, своевременная оплата, надежный. Советую сотрудничать.
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