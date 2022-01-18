Требуется дизайн 2 сайтов

$350
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка76 просмотров
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1. Сайт по ремонту стиральных машин

Вот сайты с более-менее нормальным дизайном:

repair-ryadom.com

technobit24.ru

rusmaster-msk.ru

2. Сайт по химчистке мягкой мебели

Вот сайты с более-менее нормальным дизайном:

vchistky.com

tutclean.ru

Будет по 8-9 блоков на каждом сайте.

2 года назад
Oleg036
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$350
7 дней
Уже не в первый раз обращаемся к Владимиру. Все отлично! Все как должно быть у профи)
Работаю с Олегом в очередной раз, очень приятно работать с такими клиентами, всегда рад сотрудничать) Только позитивные эмоции
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