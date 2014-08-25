Нужен IT специалист по дизайну сайтов. Основные задачи: парсинг, выкладывание на новые домены, копирование, подключение к мерчант аккам и прочее. Время работы свободное. Общение исключительно по программе Джаббер(это условие работы).
Единый дизайн и доработка модулей Joomla
Здравствуйте, друзья,
У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap).
Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena).
Основная задача – сделать единый и современный дизайн на всех страничках сайта (их не очень много – 4 или 5).
Основа дизайна есть – шаблон JA Purity III, но необходимо правильно расположить поля с информацией (имя, текст, картинка, и т.п.)
На данный момент я вижу 4 основных пункта:
1. Сделать отображение списка мероприятий с отображением основной информации: название, описание, картинка, место и т.п.
2. Добавить автоматическое создание темы на форуме (Kunena module) при создании нового мероприятия
3. Сделать красивый вывод информации на странице о пользователе в Community Board (кол-во созданных мероприятий, кол-во постов, отзывов и т.п.)
4. Добавть модуль рейтинга пользователей
Нужен крсивый и современный, чистый дизайн (Bootstrap, HTML5).
Работа не очень сложная и, в большинстве, связана с правильным и красивым отображением элементов странички, ну и немного с кодированием.
Если вы ищете не очень большой, но интересный проект с использованием новых технологий – тогда это именно то, что вы искали.
Всегда открыт для ваших предложений и идей.
Жду ваших предложений и всего вам наилучшего!
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