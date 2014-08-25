Единый дизайн и доработка модулей Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки175 просмотров

Здравствуйте, друзья,

У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap).

Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena).

Основная задача – сделать единый и современный дизайн на всех страничках сайта (их не очень много – 4 или 5).

Основа дизайна есть – шаблон JA Purity III, но необходимо правильно расположить поля с информацией (имя, текст, картинка, и т.п.)

На данный момент я вижу 4 основных пункта:

1. Сделать отображение списка мероприятий с отображением основной информации: название, описание, картинка, место и т.п.

2. Добавить автоматическое создание темы на форуме (Kunena module) при создании нового мероприятия

3. Сделать красивый вывод информации на странице о пользователе в Community Board (кол-во созданных мероприятий, кол-во постов, отзывов и т.п.)

4. Добавть модуль рейтинга пользователей

Нужен крсивый и современный, чистый дизайн (Bootstrap, HTML5).

Работа не очень сложная и, в большинстве, связана с правильным и красивым отображением элементов странички, ну и немного с кодированием.

Если вы ищете не очень большой, но интересный проект с использованием новых технологий – тогда это именно то, что вы искали.

Всегда открыт для ваших предложений и идей.

Жду ваших предложений и всего вам наилучшего!

BootstrapHTMLJoomla
11 лет назад
TheLastAngel
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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