Дизайнер для логотипа и брендинга

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Открыт4 заявки21 просмотр

Ищем дизайнера для создания логотипа, айдентики и брендинга под ключ. Работа будет многообразной, необходима готовность к длительному сотрудничеству. Рассмотрим также начинающих специалистов, будет тестовое задание.

Создание логотипов
7 часов назад
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Заявки фрилансеров

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